Ukraine-News UN: Fast 10.000 getötete Zivilsten seit Kriegsbeginn

Mit Blick auf die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Schoigu, dass diese Waffen "nichts Einzigartiges oder Unbesiegbares" darstellten. Vor einer Runde internationale Militärvertreter sagte er zudem, Moskau sei bereit, seine Erkenntnisse zu den Schwachpunkten westlicher Waffen zu teilen.

12:51 Uhr | BBC: Mutmaßliche russische Spione in Großbritannien festgenommen

In Großbritannien haben Ermittler nach Informationen der BBC drei mutmaßliche russische Spione festgenommen. Die zwei Männer und eine Frau – alle bulgarische Staatsbürger – seien bereits seit Februar in Untersuchungshaft, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender. Sie sollen für russische Geheimdienste gearbeitet haben. Ihnen werde vorgeworfen, Ausweisdokumente in "unlauterer Absicht" besessen zu haben. Demnach hat das Trio Pässe, Personalausweise und andere Dokumente mehrerer Staaten geführt, darunter von Großbritannien, Italien und Frankreich.



Die Verdächtigen lebten und arbeiteten dem Sender zufolge seit vielen Jahren in Großbritannien. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Spione solle im Januar 2024 beginnen.

07:31 Uhr | Russische Kampfjets nahe Shetlandinseln abgefangen

Zwei russische Kampfflugzeuge sind nach Angaben aus London am Montag nördlich der schottischen Shetlandinseln von britischen Kampfjets abgefangen worden. "Piloten starteten heute Morgen mit ihren Typhoon-Jets, um zwei russische Langstreckenbomber abzufangen und sie zu überwachen, als sie nördlich der Shetlandinseln vorbeiflogen", erklärte der britische Staatsminister für die Streitkräfte, James Heappey. Die russische Luftwaffe hatte am selben Tag nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein norwegisches Aufklärungsflugzeug in der Nähe der russischen Grenze abgefangen.

06:35 Uhr | Schwere Luftangriffe auf Westukraine (Update)

Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben schwere Luftangriffe auf die Region Lwiw im Westen des Landes verübt. "Viele Raketen wurden abgeschossen, aber es gab auch Treffer in Lwiw", erklärt der Bürgermeister der Stadt Lwiw, Andrij Sadowji, in der Nachrichten-App Telegram. Die Raketen hätten auch Wohnhäuser getroffen. Die Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, teilte Sadowji mit.

Auch die Stadt Luzk wurde in der Nacht von Russland angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Bürgermeister der Stadt, Ihor Polischtschuk, am Dienstag auf Telegram mit.

02:02 Uhr | Russischer US-Botschafter: USA hindert russische Beamte an Einreise zum APEC-Gipfel in Seattle

Die USA verweigern nach Angaben des russischen Botschafters in Washington einigen russischen Beamten die Einreise zu einem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) in Seattle. "Einreisevisa für Beamte mehrerer Ministerien und Regierungsstellen wurden nicht ausgestellt", sagt der russische Botschafter Anatoli Antonow.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Dienstag, 15. August 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.