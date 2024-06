Ukraine-News Weidel und Wagenknecht wollen sofortige Verhandlungen zu Kriegsende

AfD-Chefin Alice Weidel und die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht pochen beide auf sofortige Verhandlungen zu einem Kriegsende in der Ukraine. Weidel sprach in der Debatte der Parteivorsitzenden im Sender "ntv" vor einer "Dämonisierung" des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wagenknecht sagte, die Ukraine werde den Krieg nicht gewinnen. deshalb müsse man auf Grundlage der derzeitigen Frontlinie verhandeln. Die anderen Parteivorsitzenden von SPD, CDU, FDP und Grünen wiesen dies mit Hinweis darauf zurück, dass Russland die Ukraine überfallen habe.

Zur zweitägigen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am Dienstag und Mittwoch in Berlin ist eine hohe Sicherheitsstufe in der Stadt geplant. Mit großen Verkehrsbehinderungen müssen die Berliner rechnen. Erwartet wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Konferenz im Kongresszentrum CityCube auf dem Messegelände in Charlottenburg zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet. Zahlreiche weitere hochrangige Politiker, darunter auch Regierungschefs, werden teilnehmen.



Die Polizei muss den Tagungsort auf dem Messegelände sichern, außerdem die Hotels, in denen die wichtigsten Politiker wohnen. Dazu kommen die Strecken zwischen dem Flughafen im Südosten Berlins, dem Kongresszentrum weit im Westen sowie dem Regierungsviertel und den Hotels in der Innenstadt. Dort gibt es schon zahlreiche Sperrungen wegen der Fanzonen der Fußball-EM. Nun könnten weitere Straßen und zeitweise auch die Stadtautobahn dazu kommen.