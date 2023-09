Ukraine-News Ukrainischer Raketenangriff auf Hauptquartier der Schwarzmeerflotte

Im Haushaltsjahr 2023 wurden rund 2,886 Milliarden Euro verausgabt. Darin sind auch Kosten enthalten, um abgegebenes Material wieder zu beschaffen. Hinzu kommt "Militärmaterial" im Wert von etwa 620 Millionen Euro sowie "allgemeine Unterstützungsleistungen wie Amtshilfe, Verwundetentransporte, Ausbildungen oder ähnliches" für rund 55 Millionen Euro. Der Ukraine werden die Hilfsleistungen zur Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg nicht in Rechnung gestellt.

14:12 Uhr | Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf Krim getroffen

Mindestens eine ukrainische Rakete ist nach russischen Angaben in das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol auf der Krim eingeschlagen. Ein Brand sei ausgebrochen, teilte der von Russland auf der annektierten Halbinsel einsetzte Gouverneur Michail Raswoschajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, bei dem Angriff sei ein Soldat getötet worden. Der Beschuss soll vorläufigen Angaben zufolge mit den vom Westen gelieferten Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow erfolgt sein.

Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. Dort befindet sich eines der Kommandozentren der russischen Militäroperation gegen die Ukraine.

12:03 Uhr | Russland hält an Benzin-Exportverbot fest

Russland will an seinem Exportverbot für Benzin und Diesel vorerst festhalten. Die Maßnahme werde so lange wie nötig gelten, sagt ein Kreml-Sprecher. Ziel sei es, Marktstabilität zu gewährleisten.

Russland hatte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung den vorübergehenden Export von Treibstoffen verboten, um den heimischen Markt zu stabilisieren und einer Knappheit entgegenzuwirken. Ausgenommen davon sind lediglich vier ehemalige Sowjetstaaten. Analysten gehen davon aus, dass die Einschränkungen noch einige Wochen andauern werden.

11:57 Uhr | Manöver mit russischen Truppen in Belarus gestartet

In Belarus hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein Manöver mit russischen Truppen begonnen. Das Training werde fünf Tage andauern. Das an Russland und die Ukraine angrenzende Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands.

11:54 Uhr | EU-Kommission: Mehrheit ausländischer Firmen noch in Russland tätig

Trotz des Ukraine-Krieges machen internationale Firmen in Russland noch Geschäfte. Das geht aus einer Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage des Europa-Abgeordneten Moritz Körner hervor. Demnach haben sich nur rund 40 Prozent der internationalen Investoren entschlossen, das Land zu verlassen oder haben das bereits getan. Den Angaben zufolge sind etwa das Pharma-Unternehmen Stada und der Gesundheitskonzern Fresenius noch in Russland tätig. Die Unternehmen hatten das mit der medizinischen Versorgung der Menschen vor Ort begründet.

10:53 Uhr | Ukrainische Drohnen und Raketen nahe Krim abgewehrt

Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Angriff auf die besetzte Halbinsel Krim abgewehrt. Eine Rakete und zwei Drohnen seien zerstört worden, meldete das Ministerium. Aus der Ukraine gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

10:01 Uhr | US-Militärexperten beobachten Fortschritte ukrainischer Armee

Die ukrainische Armee macht nach Einschätzung von US-Militärexperten weiter Fortschritte bei ihrer Offensive im Süden des Landes. Am Frontabschnitt bei Robotyne im Gebiet Saporischschja seien erstmals ukrainische Panzerfahrzeuge jenseits der letzten russischen Abwehrlinie gesichtet worden, schrieb das Institut für Kriegsstudien ISW. Es sei aber noch zu früh, um sicher zu sagen, dass diese russische Verteidigungslinie durchbrochen sei.

09:30 Uhr | Zweiter Getreidefrachter verlässt Ukraine

Der zweite am Samstag in der Ukraine angekommene Getreidefrachter hat den Hafen Tschornomorsk wieder verlassen. Die "Aroyat" habe 17.600 Tonnen Weizen für Ägypten geladen, teilt der ukrainische Vize-Ministerpräsident Olexandr Kubrakow auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Bereits am Dienstag war die "Resilient Africa" abgefahren, die 3.000 Tonnen Weizen nach Asien bringen soll. Die beiden Frachter sind die ersten, die nach der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland wieder ukrainische Häfen am Schwarzen Meer angesteuert haben.

Drei weitere Frachter würden zudem die Schwarzmeerhäfen der Ukraine ansteuern, um unter anderem Agrarprodukte auszuführen, so Kubrakow. Die "Azara", die "Ying Hao 01" und die "Eneida" nutzten den vorübergehenden Korridor, den die ukrainische Marine eingerichtet habe. Die drei Schiffe würden insgesamt 127.000 Tonnen an Agrarprodukten und Eisenerz nach China, Ägypten und Spanien bringen.

07:45 Uhr | Ukraine meldet Opfer bei russischen Angriffen

Die Ukraine meldet Opfer russischer Angriffe im Osten und Süden des Landes. In der Ortschaft Kurachowe in der Nähe von Donezk seien 13 Menschen verletzt worden, sagte der zuständige Verwaltungschef Roman Padun dem Sender Suspilne. Durch den Angriff sei ein Feuer ausgebrochen.

In der Region Cherson wurde eine Frau tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen, wie Gouverneur Olexander Prokudin auf Telegram mitteilt. Der russische Angriff habe der Stadt Seleniwka gegolten. Das ukrainische Militärkommando Süd meldet zudem einen Raketenangriff auf Freizeiteinrichtungen südwestlich des Schwarzmeerhafens Odessa. Berichte über Opfer gab es hier nicht.

02:42 Uhr | Trudeau empfängt Selenskyj heute in Kanada

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj wird nach Kanada reisen und dort heute vom kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau empfangen. Dies teilte das Büro von Trudeau mit. Selenskyj wird sich der Erklärung zufolge auch mit kanadischen Unternehmern treffen, um über Investitionen aus dem Privatsektor "in die Zukunft der Ukraine" zu sprechen. Auch sei eine Rede Selenskyjs vor dem Parlament geplant.

01:43 Uhr | China für Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland

Chinas Regierung hat erneut zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine aufgerufen. Vize-Präsident Han Zheng sagte während der UN-Generaldebatte in New York, die Einstellung der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche seien die einzige Möglichkeit, die Ukraine-Krise zu lösen. China unterstütze alle Bemühungen, die einer friedlichen Lösung zuträglich seien. China stellt sich im Ukraine-Krieg offiziell als neutral dar, hat Russland bislang aber Rückendeckung gegeben.

00:37 Uhr | USA kündigen weiteres millionenschweres Hilfspaket für Ukraine an