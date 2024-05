Ukraine-News Putin tauscht Verteidigungsminister Schoigu aus

In der Region Dnipropetrowsk im Süden der Ukraine hat Russland nach eigenen Angaben zudem vier ukrainische Hubschrauber zerstört und einen beschädigt.

12:43 Uhr| Ukrainischer Militärchef spricht von schwieriger Lage in Region Charkiw

Die in der Region Charkiw kämpfenden ukrainischen Truppen befinden sich nach den Worten des Militärchefs des Landes in einer schwierigen Lage. Sie würden jedoch alles ihnen Mögliche tun, um die Stellung zu halten.

11:24 Uhr| Wohnhaus in Belgorod nach Angriff offenbar teilweise eingestürzt

Nach Angaben des Gouverneurs der russischen Oblast Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, ist in der gleichnamigen russischen Stadt ein mehrstöckiges Haus nach ukrainischem Beschuss teilweise eingestürzt.

Medienberichten zufolge gibt es mindestens drei Tote. Rund 20 Menschen könnten demnach noch unter den Trümmern liegen. "Die Stadt und die Oblast waren massivem Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine ausgesetzt", sagt Gladkow. "Durch den Volltreffer einer Granate in ein Mehrfamilienhaus stürzte der komplette Eingangsbereich vom zehnten bis zum ersten Stock ein." Eine Stellungnahme der Ukraine gab es zunächst nicht. Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS

09:47 Uhr| Gouverneur: Über 4.000 Menschen aus Region Charkiw evakuiert

Nach der russischen Offensive in der ostukrainischen Region Charkiw sind dort nach Angaben des Gouverneurs mehr als 4.000 Menschen aus grenznahen Gebieten evakuiert worden. "Insgesamt wurden 4.073 Menschen evakuiert", erklärte Regionalgouverneur Oleh Synegubow am Sonntag in den Online-Netzwerken. Außerdem sei ein 63-Jähriger am Sonntag bei Artilleriebeschuss im Dorf Hlyboke getötet und ein 38-Jähriger in Wowtschansk verletzt worden.

Am Samstag hatte das russische Verteidigungsministerium die Einnahme von fünf Dörfern in der Region gemeldet.

07:53 Uhr| Russland: Toter und Verletzte nach Angriffen auf Belgorod

Bei den anhaltenden ukrainischen Angriffen auf die russische Oblast Belgorod sind nach Angaben des Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow am Wochenende ein Mensch getötet und 29 weitere verletzt worden. Die Region und die gleichnamige Stadt Belgorod seien massiv beschossen worden, teilte Gladkow am späten Samstagabend mit. Den genauen Zeitpunkt der Angriffe ließ der Gouverneur in seinem Eintrag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram offen. Etwa 300 Wohnungen in 85 Mehrfamilienhäusern und vier Gewerbeimmobilien seien beschädigt worden. Das gelte auch für ein städtisches Krankenhaus, ein regionales Kinderkrankenhaus, eine Schule und zwei Sportanlagen. Am Sonntagmorgen erklärte Gladkow zudem, es bestehe für die Stadt Belgorod weiterhin ein hohes Risiko eines ukrainischen Beschusses. Für die gesamte Oblast Belgorod gelte Luftalarm.

Belgorod grenzt an die ukrainische Region Charkiw und wird immer wieder angegriffen, nach russischen Angaben auch am Samstag.

06:46 Uhr| Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen und Raketen

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag sechs Angriffsdrohnen und zwei ballistische Raketen der Ukraine über russischem Gebiet abgefangen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die beiden Raketen vom sowjetischen Typ Totschka seien über der Oblast Belgorod abgeschossen und zerstört worden, erklärt das Ministerium auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Drei der Drohnen seien über der Oblast Brjansk abgefangen worden, zwei über Lipezk und eine über Wolgograd. Brjansk und Belgorod grenzen an die Ukraine, die beiden anderen Gebiete liegen weiter im Landesinneren.

06:22 Uhr| Feuer in Ölraffinerie in Wolgograd

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff ist kurzzeitig ein Feuer in einer Ölraffinerie in Wolgograd im Süden Russlands ausgebrochen. Das teilt der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Das Feuer wurde gelöscht. Es gab keine Verletzten", schrieb Botscharow. Weder der Ölproduzent Lukoil noch die ukrainische Seite gaben bisher eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

00:15 Uhr| Selenskyj: Ukrainische Gegenangriffe in Region Charkiw