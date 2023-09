Ukraine-News Ukraine erobert zweites Dorf bei Bachmut zurück

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat am Sonntag seinen von militärischen Themen dominierten mehrtägigen Besuch in Russland beendet. Wie die russischen Nachrichtenagenturen meldeten, nahm er Zusagen zur Lieferung von Drohnen nach Nordkorea aus bRussland mit. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin hatten beide Seiten eine engere Zusammenarbeit vereinbart – darunter "möglicherweise" auch im militärischen Bereich.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagenturen Ria-Nowosti und Tass reiste Kim in seinem gepanzerten Sonderzug ab. Kim war am Dienstag zu seiner ersten Auslandsreise seit der Corona-Pandemie gereist und einen Tag später auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny mit Putin zusammengekommen. Die Reise befeuerte Befürchtungen des Westens, dass Russland von Nordkorea Rüstungsgüter für seine Offensive in der Ukraine kaufen will. Nordkorea steht seinerseits unter Verdacht, in Russland Technologien für sein Atom- und sein Raketenprogramm erwerben zu wollen. Laut Kreml seien jedoch keine Abkommen unterzeichnet worden.