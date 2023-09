14:37 Uhr | Erste Abrams-Panzern aus USA laut Selenskyj in Ukraine eingetroffen

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind die ersten "Abrams"-Panzer aus den USA in der Ukraine eingetroffen. "Die Abrams sind schon in der Ukraine und bereiten sich darauf vor, unsere Brigaden zu verstärken", schrieb Selenskyj am Montag auf Telegram.

US-Präsident Joe Biden und sein Verteidigungsminister Lloyd Austin hatten vergangene Woche angekündigt, dass die Lieferung kurz bevorstehe. Diese geht auf eine Zusage an die Ukraine im Januar diesen Jahres zurück. Insgesamt hatten die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 Kampfpanzern des Typs an die Ukraine versprochen.

14.10 Uhr | Ungarische Ministerpräsident Orbán kritisiert Ukraine im Parlament

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat im Parlament in Budapest scharfe Töne gegenüber der Ukraine angeschlagen. Ungarn werde die Ukraine so lange nicht in internationalen Fragen unterstützen, bis die Regierung in Kiew ethnischen Ungarn in der Ukraine frühere Rechte zurückgebe, sagt Orbán. Das Thema hat bereits in der Vergangenheit zu Kritik Ungarns an der Ukraine geführt. Die Regierung in Budapest wirft der Ukraine vor, die Rechte von rund 150.000 ethnischen Ungarn mit Blick auf ihre Muttersprache zu beschneiden. Die Ukraine hatte 2017 ein Gesetz verabschiedet, das den Gebrauch der Sprachen von Minderheiten in Schulen einschränkt.

13:50 Uhr | Rosatom berät mit IAEA über AKW Saporischschja

Russlands staatlicher Atomkonzern Rosatom berät mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die Sicherheit des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja. Rosatom-Chef Alexej Lichatschew kommt in Wien mit IAEA-Chef Rafael Grossi zusammen, wie Rosatom mitteilt. Russland und die Ukraine haben sich wiederholt gegenseitig vorgeworfen, die Sicherheit von Europas größtem AKW im Krieg absichtlich zu gefährden. Die Anlage ist unter Kontrolle Russlands.

13:07 Uhr | Russischer Angriff auf Getreide-Silos

Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko hat nach einem "weiteren massiver Angriff auf Odessa" erklärt, dass Getreidelager zerstört und der Hafen von Odessa erheblich beschädigt worden seien. In den Silos befanden sich laut Regionalregierung fast 1.000 Tonnen Getreide. Nach Angaben des Energieministeriums wurde auch das Stromnetz beschädigt. Bei mehr als 1.000 Kunden in der Region Odessa sei der Strom ausgefallen.

Brennender Umschlagplatz nach einem russischen Luftangriff auf Donauhäfen in der Südukraine Mitte September 2023 Bildrechte: dpa Nach Angaben des ukrainischen Militärs setzte Russland auch zwei Hyperschall-Raketen ein. Drohnen und die meisten Raketen habe man abwehren können, offenbar aber nicht alle. Tote wurden aus dieser Region nicht gemeldet. Ein Mann soll aber in der benachbarten um Cherson während eines russischen Luftangriffs getötet worden sein.

12:00 Uhr | Pistorius im Baltikum angekommen

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einem dreitägigen Besuch im Baltikum heute in Riga eingetroffen. Der SPD-Politiker und seine Delegation führen dort Gespräche über die gemeinsame Sicherheitspolitik und die weitere militärische Kooperation mit dem baltischen Nato-Land.

Boris Pistorius heute auf dem Flughafen in Riga Bildrechte: dpa Morgen soll es dann weiter nach Estland gehen, wo bis Mittwoch die baltische Sicherheitskonferenz stattfindet. Deutschland baut sein militärisches Engagement dort seit Beginn des Ukraine-Kriegs aus. In Litauen soll eine ganze Brigade der Bundeswehr stationiert werden.

11:22 Uhr | Lettische Drohne in Russland verloren?

Bei einer Militärübung an der russischen Grenze ist eine lettischen Drohne verloren gegangen und möglicherweise bis nach Russland geflogen. Laut Verteidigungsministerium in Riga war die Drohne nicht bewaffnet, sondern zur Überwachung eingesetzt. Verteidigungsminister Andris Spruds sagte, Russland sei gemäß der internationalen Normen über den Vorfall informiert worden. Sollte sich die Drohne dort finden, werde ihre Rückgabe erwartet.

09:00 Uhr | Mehr als 50 Verletzte in Krementschuk

Nach dem russischen Luftangriff in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist die Zahl der Verletzten dort nach offiziellen Angaben auf mehr als 50 gestiegen. Unter ihnen seien sechs Kinder und eine schwangere Frau, teilte Militärgouverneur Dmytro Lunin mit. Noch 19 Menschen seien im Krankenhaus. Bei dem Angriff am Freitag war mindestens ein Mensch getötet worden. Lunin zufolge waren mehrere Raketen auf die südöstlich von Kiew gelegene Stadt abgefeuert, eine von der Luftverteidigung zwar abgewehrt worden, eine andere aber in ein ziviles Gebäude eingeschlagen.

08:00 Uhr | Selenskyj nach "produktiver Woche" zurück

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit den Ergebnissen seiner Reisen in die USA und nach Kanada zufrieden gezeigt. Bei seiner Video-Ansprache gestern Abend hob er die geplante gemeinsame Waffenproduktion mit den USA hervor und sprach von einer "produktiven Woche". Demnach sagte die USA weitere Munition für Artillerie und Luftverteidigung und weitere Luftabwehrsysteme zu, diverse Fahrzeuge und andere Arten von Waffen. Von Kanada komme ein 500 Millionen US-Dollar schweres Hilfspaket.

07:40 Uhr | Massiver russischer Luftangriff in der Nacht

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht elf von insgesamt zwölf vom russischen Militär abgefeuerte Raketen abgeschossen und alle 19 gestarteten Drohnen abgefangen und zerstört.

Demnach wurden 19 Schahed-Drohnen iranischen Typs und 14 Kalibr-Raketen eingesetzt und auch ein U-Boot mobilisiert. Durch mindestens eine nicht abgefangene Rakete sei "Hafeninfrastruktur" in Odessa "erheblich beschädigt" worden, ein Gebäude des Fährbahnhofs und ein angrenzendes, leerstehende Hotel in Brand geraten. Zudem seien ein Lagerhaus und ein privates im Bezirk Odessa beschädigt, eine Zivilistin durch eine Druckwelle verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

07:01 Uhr | Russland: Angriff auf Krim abgewehrt

Nach russischen Angaben ist in der Nacht auch die Krim wieder Ziel von Drohnenangriffen aus der Ukraine gewesen. Vier Fluggeräte seien über der Halbinsel und dem Schwarzen Meer von der russischen Flugabwehr zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau heute mit.

06:40 Uhr | Drohnen über Belgorod und Kursk

In der russischen Region Kursk sind nach Angaben von Behörden bei einem ukrainischen Drohnenangriff mehrere Wohn- und ein Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Auch die russische Region Belgorod soll wieder Ziel von Drohnenangriffen gewesen sein. Zwei aus der Ukraine kommende Drohnen seien aber zerstört worden, teilte die Regionalregierung mit.

05:43 Uhr | Hafenanlage in Odessa getroffen

Bei dem neuen russischen Angriff auf Odessa am Schwarzen Meer soll eine Frau verletzt und Hafen-Infrastruktur zerstört worden sein. Der Gouverneur der Region im Süden der Ukraine, Oleh Kiper, schrieb auf Telegram, in einem Gebäude im Verwaltungszentrum der Stadt habe es gebrannt.

04:01 Uhr | Merz fordert Marschflugkörper