Der seit mehr als zwei Wochen vermisste Kremlgegner Alexej Nawalny ist wieder aufgetaucht. Er sei in das Straflager IK-3 in Charp in der russischen Polarregion verlegt worden, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch heute auf X mit. Es gehe ihm gut, sein Anwalt habe ihn heute besuchen können.

Nach Protesten gegen die von Betrugsvorwürfen überschattete Parlamentswahl in Serbien hat Russland dem Westen vorgeworfen, die Spannungen in dem Balkanland zu schüren. "Die Versuche des kollektiven Westens, die Lage in dem Land zu destabilisieren, sind offensichtlich", sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa. Sie verglich die aktuellen Proteste in Serbien mit denen in Kiew, die Anfang 2014 zum Sturz des Moskau treuen Präsidenten Viktor Janukowitsch führten.