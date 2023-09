Ukraine-News Dänemark kündigt bislang größtes Unterstützungspaket für Ukraine an

Papst Franziskus schickt den Sonderbeauftragten für den Ukraine-Krieg, Kardinal Matteo Zuppi, nach China. Das hat das Presseamt des Vatikans bekannt gegeben. "Der Besuch stellt eine weitere Etappe der vom Papst gewünschten Mission dar, humanitäre Initiativen und die Suche nach Wegen zu unterstützen, die zu einem gerechten Frieden führen können", heißt es in der Mitteilung. Zuppi wird sich demnach von Mittwoch bis Freitag zu Gesprächen in Peking aufhalten. Der Kardinal wurde im Mai von Papst Franziskus zum Sonderbeauftragten für den Ukraine-Krieg ernannt. Er führt seitdem Gespräche, um einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine näherzukommen. Zuppi war bereits in Kiew, Moskau und Washington.

Dänemark hat sein bislang größtes finanzielles Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Kopenhagen werde Kiew bis 2025 rund 780 Millionen Euro zur Verfügung stellen, teilte das dänische Verteidigungsministerium mit. Der Großteil der Unterstützung soll demnach noch in diesem Jahr in der Ukraine ankommen. Mit dem Geld sollen unter anderem Schützenpanzer und Flugabwehrsysteme finanziert werden.

Erstmals seit 2014 hat die Ukraine im Schwarzen Meer Bohrinseln westlich der Krim wieder in Besitz genommen. Ex-Nato-General Erhard Bühler spricht in der aktuellen Folge des MDR-Podcasts "Was tun, Herr General?" von einem herausragenden Ereignis, die russische Aufklärung werde geschwächt. Ein weiteres Thema in dieser Folge ist eine Bewertung des G20-Gipfels: Bühler sieht in der Abschlusserklärung mit Blick auf den Ukraine-Krieg positive Punkte.