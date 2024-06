Ukraine-News Selenskyj zu Wiederaufbaukonferenz in Deutschland

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die Ukraine haben einen gemeinsamen Panzer-Reparaturbetrieb in der Ukraine eröffnet. Die Werkstatt wird sich auf die Reparatur und Wartung des Schützenpanzers Marder konzentrieren. Die Kooperation umfasst auch die technische Aufsicht durch deutsche Vertreter und die Lieferung von Ersatzteilen. Das ukrainische Ministerium für strategische Industriezweige bezeichnete die Eröffnung als wichtigen Schritt für die Ukraine und den Aufbau eines internationalen Rüstungsarsenals.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger betonte die Bedeutung der effizienten Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Das Servicezentrum ermöglicht eine schnelle Reparatur und Wartung von deutschem Gerät direkt vor Ort, was die Effizienz der ukrainischen Streitkräfte steigern soll. Rheinmetall plant, die Zusammenarbeit auf die gemeinsame Produktion von Militärfahrzeugen in der Ukraine auszuweiten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Deutschland gereist. In Berlin wird er mit Bundeskanzler Olaf Scholz über Verteidigungsunterstützung, den Ausbau des ukrainischen Luftabwehrsystems und gemeinsame Rüstungsproduktion sprechen. Selenskyj betonte die Dringlichkeit von Lösungen für den ukrainischen Energiesektor angesichts des "russischen Luftterrors".

Auf der zweitägigen Konferenz sollen Regierungsverantwortliche, Unternehmen und Organisationen zusammenkommen, um die Ukraine zu unterstützen. Rund 2.000 Teilnehmer werden erwartet, konkrete Finanzzusagen sind jedoch nicht geplant. Selenskyj wird außerdem Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas führen sowie einen Militärstützpunkt besuchen, auf dem ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Am Nachmittag wird Selenskyj noch eine Rede im Bundestag halten.

Im Anschluss an die Konferenz finden ein G7-Gipfel in Italien und eine Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz statt.