Ukraine-News Putin und Kim zusammengetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Morgen am neuen russischen Weltraumbahnhof Wostotschny eingetroffen, wo ihn der russische Präsident Wladimir Putin bereits erwartete. Kim sei mit dem Zug eingetroffen, berichteten die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti. Kim war in seinem schwer gepanzerten Sonderzug aus dem abgeschotteten kommunistischen Nordkorea angereist.



Vermutet wird, dass Putin und sein Gast über Waffengeschäfte sprechen werden. Russland benötigt für seinen Krieg gegen die Ukraine dringend Munition. Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen. Der Weltraumbahnhof befindet sich weit im Osten Russlands in der Amur-Region rund 100 Kilometer von der Grenze zu China entfernt.