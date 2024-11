Ob nun Fernseher, Solaranlagen oder Elektroautos – was aus China in Europa verkauft wird, kostet vergleichsweise wenig. Die EU-Kommission ist überzeugt, dass China zumindest bei Elektroautos mit Subventionen nachhilft. Man habe diverse Staatshilfen der chinesischen Regierung ausgemacht, sagt EU-Kommissionssprecherin Birgit Schmeitzner: "Das kann sein, dass zum Beispiel staatlicher Grund und Boden unter Marktpreis zur Nutzung vergeben wird. Das können Steuernachlässe sein oder Zuschüsse oder eine Vorzugsfinanzierung. Und all das führt zu Dumpingpreisen." Das verdränge Konkurrenten, die anderswo produzierten. "Das geht also zu Lasten des fairen Wettbewerbs", so Schmeitzner.