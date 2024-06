Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf Scholz am Donnerstag soll es auch um eine mögliche Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten gehen. In der Europäischen Union (EU) wird diese Möglichkeit schon länger diskutiert. Die Pläne sind in der Öffentlichkeit zumeist als Ruanda-Modell bekannt. In Großbritannien hatte das Parlament Ende April gebilligt, illegal eingereiste Migranten nach Ruanda auszufliegen, wo ihr Asylantrag geprüft werden soll. Bei einer Bewilligung bekämen die Flüchtlinge in dem ostafrikanischen Land ein Aufenthaltsrecht, ohne nach Großbritannien zurückkehren zu dürfen.