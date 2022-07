Nach Ansicht der EU-Kommission verstößt Ungarn auch mit der Benachteiligung von Ausländern an Tankstellen gegen EU-Recht. In diesem Punkt gibt es zwar noch keine Klage vor dem EuGH, allerdings leitete die Kommission nun ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein. Die ungarische Regelung sieht vor, dass Halter von Fahrzeugen mit einem ausländischen Kennzeichen nicht von staatlichen Zuschüssen profitieren dürfen und so höhere Spritpreise zahlen müssen. Nach Ansicht der EU verstößt die Maßnahme gegen die Regeln des Binnenmarktes – Halter ungarischer Fahrzeuge zahlten dadurch 60 bis 70 Prozent weniger an den Tankstellen. Die Regierung um Viktor Orban, der zuletzt wiedergewählt worden war, hatte den Rabatt vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise eingeführt.