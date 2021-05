Als Beispiel nennt sie die Berichterstattung in der Corona-Krise: So hätte der Fokus der regierungsfreundlichen Medien vor allem auf der – dank russischer und chinesischer Impfstoffe – tatsächlich auch sehr schnellen und erfolgreichen ungarische Impfkampagne gelegen. Zudem sei viel über Ausgangssperren und Beschränkungen in anderen Ländern berichtet worden. Über die zwischenzeitlich vollkommen überlasteten Covid-Stationen in den ungarischen Krankenhäusern oder die Tatsache, dass im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nirgendwo mehr Menschen starben als in Ungarn, war dagegen nur wenig zu hören, zu sehen und zu lesen.