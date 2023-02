Mit der bereits fünften Zinserhöhung in Folge reagieren die Euro-Notenbanker auf die hohe Inflation in der Euro-Zone. Sie soll damit zeitnah gedrosselt und mittelfristig auf die Zielmarke von zwei Prozent gebracht werden. Zudem kündigte der EZB-Rat eine weitere Leitzins-Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf seiner nächsten Sitzung im März an.

In der Eurozone liegt der Spitzenrefinanzierungssatz nach der jüngsten EZB-Entscheidung bei 2,5 Prozent und der Einlagensatz bei 3,25 Prozent. So hoch waren die Zinsen zuletzt im November 2008. Zeitgleich mit der EZB zog auch die Bank of England ihren Leitzins um 0,4 Prozentpunkte an. Am Mittwoch hatte bereits die US-Notenbank Fed die Zinsen angehoben – allerdings nur um vergleichsweise moderate 0,25 Prozentpunkte.