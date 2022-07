Russland und die Ukraine haben sich auf die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine geeinigt. In Istanbul setzten Minister beider Länder ihre Unterschriften unter zwei separate, aber vom Wortlaut her identische Abkommen mit der Türkei und der UNO, die die Getreidelieferungen auf dem Seeweg beinhalten. Die Regierung in Kiew hatte es wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abgelehnt, dasselbe Dokument zu unterzeichnen wie der Vertreter Moskaus.