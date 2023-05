Der Tod durch Erhängen am Baukran, er muss ein langsamer und sehr qualvoller sein. So passiert es derzeit wöchentlich. Kaum ein Morgen vergeht derzeit ohne neue Schreckensnachrichten über Hinrichtungen im Iran. Eine nach der anderen, und die Welt schaut anscheinend tatenlos zu.

Zahlen gibt es auch – offizielle Zahlen, die wiederum nur ahnen lassen, wie groß die Dunkelziffer noch sein muss. Mindestens 209 Menschen sind nach UN-Angaben (Zahlen vom Dienstag) seit Anfang des Jahres im Iran hingerichtet worden. Weitere sieben sind am Donnerstag dazugekommen. Das geht aus Auflistungen der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) hervor.

Das macht durchschnittlich zehn Menschen pro Woche, deren Leben am Baukran endet. Die Zahl sei "erschreckend hoch" und eine der höchsten weltweit, erklärte auch UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Dienstag. Und die tatsächliche Zahl der hingerichteten Menschen ist nach UN-Angaben wahrscheinlich noch viel höher.

Und dazu kommt: Es sind hauptsächlich Menschen, die Minderheiten im Iran angehören. Auch das lässt sich durch Auswertungen der IHR belegen . Der Islamischen Republik, in der die Schiiten deutlich dominieren, sind religiöse Minderheiten ein Dorn im Auge. Egal ob die christliche Minderheit, die arabische, oder die sunnitischen Belutschen oder Kurden. Mit Hinrichtungen werden sie aus dem Weg geschafft.

Die meisten der 209 Exekutionen erfolgten wegen des Vorwurfs von Drogen-Vergehen, so die UN. "Die Todesstrafe für Drogendelikte zu verhängen, ist nicht mit internationalen Menschenrechts-Normen und -Standards vereinbar", äußerte sich der UN-Beauftragte Türk. Egal ob Drogendelikte oder der schwammige Vorwurf "Korruption auf Erden" – keiner dieser Vorwürfe sollte eine Todesstrafe rechtfertigen. Das Regime fährt eine klare Schiene: die der Abschreckung und Einschüchterung. In Richtung seiner eigenen Staatsbürgerinnen und –bürger, um sie zu kontrollieren, aber auch in Richtung Westen.