Der Oberste Gerichtshof im Iran hat das umstrittene Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd bestätigt. Ein Gericht hatte den 68-Jährigen im Februar für einen Terroranschlag in einer Moschee im Jahr 2008 verantwortlich gemacht. Zudem wurden ihm Kontakte zum US-Geheimdienst CIA sowie zum israelischen Mossad vorgeworfen. Wann die Todesstrafe vollstreckt werden soll, blieb zunächst offen.

Der Iran hatte Sharmahds Festnahme im August 2020 bekannt gegeben. Nach Angaben seiner Familie wurde der Oppositionelle, der zuletzt in den USA lebte, bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst in den Iran verschleppt.