Die israelische Regierung hat nach dem Großangriff der islamistischen Hamas angeordnet, den Gazastreifen komplett abzuriegeln. Verteidigungsminister Joav Galant kündigte einen Lieferstopp für Strom, Lebensmittel und Treibstoff an.



Am Montagmittag hatte die israelische Armee gemeldet, sie habe die Kontrolle über die von der Hamas angegriffenen Grenzorte auf israelischem Gebiet zurückerlangt. Zuvor war noch von mehreren umkämpften israelischen Ortschaften die Rede und 1.000 bewaffneten Palästinensern in Israel. Das israelische Militär mobilisierte am Montag rund 300.000 Reservisten. Das ist die größte Mobilisierung ihrer Geschichte in so kurzer Zeit.



Zudem werden nach israelischen Angaben vom Wochenende Dutzende Israelis im Gazastreifen festgehalten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden, die einen israelischen und deutschen Pass haben.