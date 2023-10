Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat unterdessen die Opposition aufgefordert, ohne Vorbehalte in eine Notstandsregierung einzutreten. In einer Fernsehansprache erklärte Netanjahu die Spaltung unter den Israelis für beendet. Auch die Führung solle sich nun mit der Opposition zusammentun.

In einer Krisensitzung beraten die EU-Außenminister am Dienstag über den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Terrororganisation Hamas. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und mehrere EU-Minister sind am Dienstag in Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, um an einem Treffen der EU mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC) teilzunehmen. Die Krisensitzung der EU-Außenminister findet zum Teil per Videokonferenz statt.