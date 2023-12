Kemfert zufolge geht der Ausbau der Erneuerbaren Energien zu langsam voran: "Zwar ist in dem Papier von einer Verdreifachung bis 2030 die Rede. Das ist gut, aber da geht deutlich mehr." Kemfert stellte fest: "Es geht in Trippelschritten in eine nicht falsche Richtung. Wir bräuchten aber Sieben-Meilen-Stiefel, (...) um wirklich auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen."