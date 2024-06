Der 21-seitige Untersuchungsbericht wurde auf der Basis von Dokumenten und Zeugenbefragungen erstellt. Er wirft Mitgliedern palästinensischer Gruppen wie der Hamas beim Überfall am 7. Oktober 2023 Verstöße gegen das Völkerrecht und gegen das internationale Menschenrecht vor – gegen Zivilisten und israelische Militärs. Genannt werden schwere Misshandlungen, Geiselnahme und sexuelle Gewalt.

Auf israelischer Seite werden ebenfalls Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeprangert – wie Fälle von gezielter Tötung und geschlechtsspezifischer Verfolgung palästinensischer Männer und Jungen sowie Zwangsumsiedlungen, Folter und Grausamkeiten gegen die palästinensischen Bevölkerung. Die Botschafterin Israels beim UN-Menschenrechtsrat in Genf, Meirav Shadar, warf der Kommission anti-israelische Parteilichkeit vor.

Die UN-Untersuchungskommission war vom Menschenrechtsrat im Mai 2021 beauftragt worden, Verstöße gegen die Menschenrechte und gegen das humanitäre Völkerrecht in Israel und in den Palästinensergebieten zu untersuchen. Inzwischen konzentrieren sich die Ermittler auf den Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas und anderer Gruppen auf Israel am 7. Oktober sowie das nachfolgende massive Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen.