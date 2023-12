Trotz der Haushaltskrise wird sich Deutschland an seine Zusagen bei der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai halten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte im Interview mit MDR AKTUELL, Bundeskanzler Olaf Scholz habe vor zwei Wochen auf der Konferenz erklärt, man stehe zu den Finanzierungszusagen. Deutschland habe sich dazu in völkerrechtlichen Abkommen verpflichtet. Das werde man auch umsetzen. Dennoch werde man derzeit in Deutschland um sehr viele Maßnahmen ringen und ganz genau hinschauen, wo gespart werden könne.