Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtete, nannte ein Google-Manager den Betrag von 26,3 Milliarden Dollar am Freitag in einem laufenden Wettbewerbsprozess in Washington. Das Geld ist demnach der größte einzelne Ausgabeposten des Konzerns. In der Branche wird davon ausgegangen, dass ein Großteil des Geldes an Apple geht, um die Position von Google als Standard-Suchmaschine im Safari-Webbrowser auf iPhones und Mac-Computern abzusichern.