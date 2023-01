Die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam hat vor zunehmender Ungleichheit in der Welt gewarnt. Oxfam erklärte, erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Durch den deutlichen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise im vergangenen Jahr seien Milliardäre noch reicher geworden. Zugleich wüssten Millionen Menschen nicht, wie sie Lebensmittel und Energie bezahlen sollten. Rund 828 Millionen Menschen weltweit hungerten. Die meisten davon seien Frauen und Kinder.



Den Bericht "Survival of the Richest" (Überleben der Reichsten) hat Oxfam anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos vorgelegt, das am Montag beginnt.