Energiekrise Firmen wehren sich gegen Übergewinnsteuer

Kann ein Kohleunternehmen grün werden? Die LEAG will es zumindest versuchen. Sie hat angekündigt, Milliarden in Erneuerbare zu investieren, in Windräder und Solaranlagen. Dass das Unternehmen mit seiner Lausitzer Braunkohle derzeit noch einmal richtig Geld verdient, kommt da gerade recht. Dass der Staat diese Gewinne abschöpfen will, findet die LEAG nicht gut. Die Pressestelle schreibt MDR Aktuell: