Nach 15 Jahren zäher Verhandlungen bei den Vereinten Nationen um ein internationales Abkommen zum Schutz der Weltmeere ist ein Durchbruch erzielt worden. Das gab die Leiterin der Konferenz, Rena Lee, nach fast 40-stündigen Verhandlungen am Sitz der Vereinten Nationen in New York bekannt. Sie sagte unter dem Beifall der Delegierten, das Schiff habe das Ufer erreicht.