Reisen durch das schöne Deutschland: Das 9-Euro-Ticket macht es möglich | Teil 6

Ich bin davon überzeugt, dass Sie bereits wissen, was ein „9-Euro-Ticket“ ist. Außerdem gehe ich einfach davon aus, dass Sie es bereits haben. Und wenn ja, dann wäre es schlechterdings eine Sünde, nicht die einmalige Gelegenheit zu nutzen, Deutschland besser kennenzulernen, ohne tief in die Tasche zu greifen. So habe ich es zumindest für mich entschieden.

Julia Osinska steht vor dem "Fürstenzug" in Dresden Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Bei der Wahl einer Route ist es natürlich besser, diejenige zu wählen, bei der man am wenigsten umsteigen muss. Wir sind zum Beispiel mit dem Zug RE 50 in 1 Stunde 40 Minuten von Leipzig nach Dresden gefahren. Wir verbrachten ein paar Stunden damit, durch die bezaubernden Straßen dieser wunderschönen Stadt zu spazieren und am Nachmittag kehrten wir nach Hause zurück. Dieser interessante Ausflug nahm einen Tag in Anspruch.Und noch ein praktischer Rat, ein Lifehack von mir: Setzen Sie sich hin und erinnern Sie sich, wo Ihre Freunde und Bekannten gerade in Deutschland leben und bieten Sie ihnen den sog. „Cross-Tourismus“ an. In Berlin waren wir zum Beispiel zwei Tage bei unseren Freunden. Danach kamen sie zu uns und wir sind zusammen durch Leipzig und Dresden gelaufen. Unsere nächste Reise geht nach Rostock, eine unglaubliche Stadt an der Ostseeküste. Dort wohnen auch Freunde von uns, die mich und die Kinder für ein paar Tage aufnehmen. Es gibt jetzt viele Ukrainer in Deutschland, wir sind bereit, uns kennenzulernen, einander zu helfen und gemeinsam das Land besser kennenzulernen, das uns während des Krieges einen sicheren Hafen gewährt hat.