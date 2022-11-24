Ким і як працюють українські біженці в Німеччині. Реальні відгуки. | Частина 8

від MDR AKTUELL

стан: 24. листопада 2022, 12:58 Год.

Сьогодні я хочу поговорити про працевлаштування українців у Німеччині. Точніше розповісти про реальний досвід наших земляків, які були змушені покинути рідну країну через війну та шукати безпечного прихистку закордоном. У невеликому містечку Борна, що недалеко від Лейпцига, я особисто знаю восьмеро українців-біженців, які знайшли тут роботу та успішно працюють.

Цікаво те, що всі мої знайомі з Борни, які знайшли роботу, поки що не володіють німецькою мовою. Троє з них – це вчителі, які працюють з українськими дітьми у місцевих школах. Двоє – помічники офіціантів у ресторані. А також – будівельник, електрик і перукарка. Деяких із них я розпитала, як їм працюється у Німеччині, чим робота тут відрізняється від роботи в України, які вони бачать переваги та недоліки і як долають мовний бар’єр. Отже, знайомтеся.

Logos der Agentur für Arbeit und des Jobcenters an Hausfassade
Права на зображення: dpa

In welchen Berufen und wie arbeiten ukrainische Flüchtlinge in Deutschland? | Teil 8

In welchen Berufen und wie arbeiten ukrainische Flüchtlinge in Deutschland? | Teil 8

Heute möchte ich über die Beschäftigung von Ukrainern in Deutschland berichten. Genauer gesagt von den wahren Erfahrungen unserer Landsleute, die aufgrund des Krieges gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.

Cтаття

Мар’яна, 31 рік, помічниця офіціанта

«Коли я почала працювати в ресторані, то німецької мови не знала зовсім і тільки починала її вчити. З цим мені дуже допомагав і зараз допомагає наш колектив. Якось нам прийшла, я вважаю, геніальна ідея –  застібати на мою уніформу значок у вигляді прапора України. Так гості одразу розуміють, звідки я. Тоді вони починають говорити повільніше, повторюють за потреби своє замовлення. Дехто починає розпитувати про події в Україні, дехто співчуває… але ще жодного разу не було незадоволених відгуків через те, що я не розмовляю німецькою. Якщо раптом чогось не розумію, кличу на допомогу офіціанта-німця. Всі із розумінням до цього ставляться. Загалом, робота у сфері обслуговування у Німеччині така ж, як і в Україні, великих відмінностей не бачу.

junge Frau hinter einer Bar beim Bier zapfen
Мар’яна, 31 рік, працює в барі Bildrechte: Julia Osinska/MDR

До речі, на роботу мене взяли у ресторан готелю «Drei Rosen», де ми жили певний час після того, як приїхали у Німеччину. Я дуже дякую його власникам і колективу за дуже теплий прийом і величезну допомогу!».

Дмитро, 37 років, електрик

«Я працюю в компанії, що займається монтажем електромереж. Робочий графік: з 6:00 до 15:00, враховуючи час на обід. Субота і неділя – вихідні. Працювати не складно. Мені видали кілька комплектів уніформи, а також валізу із всіма потрібними інструментами. Із колегами спочатку спілкувався через Google-перекладач, а зараз вже знаю основну професійну термінологію і можу інколи обходитися без нього. Колеги намагаються мене вчити, терпеливо повторюють по кілька разів фразу, щоб я зрозумів кожне слово. До речі, в колективі я один не німець. Ставлення чудове, спілкуємося на рівних.

Основна відмінність у роботі за моїм фахом,скоріш за все це те, що тут оплата праці є погодинною, а в Україні платять за виконаний об’єм роботи. Тобто в Україна працівники, скажімо так, більше зацікавлені в тому, щоб швидко і якісно виконати роботу на одному об’єкті, здати його, отримати за нього оплату й перейти до іншого».

Ольга, 37 років, перукарка – чоловічий майстер

«В одному із салонів Борни я працюю вже майже три місяці. Спочатку було страшно. І в першу чергу через мову. Я не розмовляю німецькою. Але моє робоче портфоліо сподобалося керівництву і мене взяли на роботу. Біля мого робочого місця поставили табличку із текстом німецькою мовою. Там коротка інформація про мене і пропозиція для кращої комунікації скористатися Google-перекладачем. Для цього мені дали також робочий планшет. Так, іноді, навіть із перекладачем буває складно, але загалом я вже звикла. Та й клієнти салону звикли. Я вже навіть маю постійних клієнтів, які записуються щоразу лише до мене.

Schild mit Hinweis für Friseurkunden
Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Працюю щодня з понеділка до п’ятниці. Тиждень – з 7 ранку до 13:00, тиждень – з 12:00 до 18:00. Тобто шість годин на день. Субота-неділя – вихідні. Мабуть, це і є найбільшою відмінністю. В Україні, зазвичай, перукарі працюють позмінно. До війни я працювала два через два дні з 9:00 до 20:00. І, чесно кажучи, такий варіант мені все-таки більш зручний, адже є два повністю вільних дні. Звичайно, мінус в тому, що інколи зміни попадають на вихідні, але все можна спланувати.

Але загалом робота подобається. У нас привітний колектив, гарний керівник. Я їм дуже дякую за надану можливість працювати!»

Олександр, 39 років, будівельник

«За фахом я – будівельник і вже більше трьох місяців працюю у німецькій компанії, яка займається будівництвом та обслуговуванням доріг та підземних комунікацій. Не можу сказати, що робота легка (як і робота будівельника всюди!), але все гарно організовано і продумано. Є два вихідні на тиждень, робочий час - не більше восьми годин на день, обов’язкова обідня перерва. Всі необхідні інструменти та устаткування нам видають на початку робочого дня.

До речі, мені видали також п’ять комплектів різноманітного робочого одягу – від футболок до курток. Щоразу після закінчення робочого дня брудний одяг залишаю у спеціальному місці й через деякий час забираю чистий комплект. Дружина щаслива, що не доводиться прати його вдома.

Щодо мови, то спочатку, в основному, спілкувався з колегами за допомогою онлайн-перекладача, а зараз, коли вже вивчив базові фрази і робочу термінологію, стараюся його використовувати менше. А от щодо відмінностей, то найбільша, мабуть, це величезна скрупульозність німців. Абсолютно все робиться відповідно до встановлених норм і проектів – до міліметра. Це постійно перевіряється і уточнюється. І як на мене це – перевага у нашій професії».

Як бачите, навіть не знаючи досконало німецької мови, а поступово вивчаючи її, у Німеччині українцям-біженцям можна вдало працевлаштуватися. Тож бажаю тим, хто шукає роботу – швидше її знайти і отримувати від неї лише задоволення, новий досвід і гарну зарплатню!

Юлія Осінська, журналіст з Ірпеня

Kind sitzt am Notebook
Права на зображення: Julia Osinska/MDR

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