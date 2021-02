Infineon und Globalfoundries erhöhen Kapazitäten

Da ist zum Beispiel Infineon. Das Dresdner Werk fertigt zum Beispiel Chips für Fahrassistenzsysteme wie Einparkhilfen. Die stecken mittlerweile in fast jedem Neuwagen. Das Infineon-Werk sei zwar noch nicht ganz ausgelastet, sagt Geschäftsführer Thomas Morgenstern. Das liege aber nur daran, dass man die Kapazitäten stetig ausbaue: "In einem sehr feingliedrigen Prozess wird es immer wieder ausgearbeitet, welche Anlagen wir zu welchen Zeitpunkt brauchen, um die Kapazität weiter hochzuschrauben." Fläche sei noch da und man investiere auch in diesem Jahr über 100 Millionen Euro in den Ausbau des Standortes, um weitere Kapazität zur Verfügung zu stellen.

Noch mehr Geld will Globalfoundries investieren. Die Firma betreibt nach eigenen Angaben in Dresden schon jetzt das größte Halbleiterwerk Europas. Und es solle noch einmal wachsen, sagt Pressesprecher Jens Drews: "Also wir haben einen Plan, dass wir die Kapazitäten des Dresdner Werkes um das Zweieinhalbfache erhöhen wollen. Dazu sind wir in Gesprächen mit der Bundesregierung." Man würde gern ein Programm in Anspruch nehmen, das zwischen Deutschland, Frankreich und der Europäischen Kommission diskutiert werde.

Chipbranche rechnet mit Förderung in Milliardenhöhe

Mit dem Programm will Europa die eigene Chipproduktion ausbauen, unabhängiger von Herstellern in Asien und in den USA werden, die den Markt derzeit dominieren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat dafür Milliardenzuschüsse in Aussicht gestellt. Und Jens Drews findet, davon könne gern einiges nach Dresden fließen. "Was Europa braucht ist einen krisenfesten Zugang zu leistungsfähigen, sicheren und energieeffizienten Komponenten für die Industrien, die uns noch auf Jahrzehnte nähren würden." Dazu gehörten der Mobilitätsektor, die Life Sciences und das ganze Thema Energiewende. All das funktioniere nicht ohne Computerchips.