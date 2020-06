Bei MDR-Recherchen Abschlussbilanz entdeckt DDR-Volkseigentum mehr wert als bislang angenommen

Wirtschaftshistoriker Matthias Judt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Hauptgrund für diesen Unterschied sind aus Sicht des Wirtschaftshistorikers Matthias Judt die unterschiedlichen Abschreibungssysteme im Steuerrecht der DDR und der Bundesrepublik. Er erklärte: "In der DDR hatten die noch funktionierenden Maschinen einen Vermögenswert. Nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen der BRD waren diese jedoch längst abgeschrieben, verloren also am 1. Juli 1990 ihren Wert.“