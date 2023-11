Mogelpackungen Wie die Hersteller tricksen und was die Politik dagegen tun will

"Das ist für uns schon eine Produktverschlechterung, weil ich eine Marzipan-Schokolade auch mit möglichst viel Marzipan haben möchte. So haben uns das auf jeden Fall sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher gemeldet", betont Valet. Der Verbraucherzentrale in Hamburg habe der Konzern mitgeteilt, den Anteil des Marzipans reduziert zu haben, um Kundenwünschen zu entsprechen. "Das ist jetzt ein Fall, wo dann eine Meinung neben der anderen steht, aber wir in dem Fall doch dabeibleiben und sagen, wenn in der Marzipan-Schokolade weniger Marzipan drin ist, dann ist es eine Produktverschlechterung", so Valet.