Häufig werden Haustiere über Zeitungsinserate oder durch Bekannte verkauft oder abgegeben. In jedem Fall ist es wichtig, sich vorher anzuschauen, wo die Katze herkommt. Denn je umsorgter das Tier, desto unkomplizierter und menschenzugänglicher wird es in der neuen Familie sein. Auch aus dem Tierheim kann die neue Katze kommen, zwar dauert es hier vielleicht etwas länger, bis man das Vertrauen des Tieres gewonnen hat, aber Geduld wird in vielen Fällen auch belohnt. Wer sich für eine Rassekatze interessiert, sollte diese bei einem seriösen Züchter kaufen. Hier hat man die Garantie, dass das Tier gesund ist und die wichtigsten Impfungen bekommen hat.

Wer eine Katze selbst großziehen möchte, sollte sie im Alter von zwölf Wochen zu sich holen. Aber bitte nicht vorher! Denn dann ist das Jungtier von seiner Mutter entwöhnt. Auch stubenrein sind die Kleinen dann oftmals schon. In den ersten Lebenswochen wird das soziale Verhalten weitestgehend geprägt. Beim Herumtollen in der kätzischen Umgebung wird das Konfliktverhalten, das Einsetzen der Krallen und auch die Beißhemmung trainiert. Auch das Putzen schauen sich die Samtpfoten dann in der Regel ab.