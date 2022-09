Wie finden Eltern für sich und ihr Kind das richtige Umgangsmodell?

Nora Imlau, Erziehungsexpertin: Wichtig dafür ist, wie gut die Eltern nach der Scheidung miteinander kommunizieren. Denn je häufiger Kinder vom einen zum anderen wechseln, desto öfter müssen Mama und Papa miteinander reden. Wenn das nach der Scheidung schwierig ist, kann man den persönlichen Kontakt vermeiden und stattdessen schriftlich kommunizieren. Das geht über Messenger oder auch über ein Notizbuch, das immer zusammen mit dem Kind übergeben wird. Darin können Eltern festhalten, was in der Schule ansteht oder was es gesundheitlich zu beachten gilt. Bei den wichtigsten Erziehungsfragen sollte man sich einig sein. Denn es ist verwirrend, wenn die Elternteile sich unterschiedlich verhalten.

Auch Gerichte können über den Wohnort des Kindes entscheiden. Bildrechte: imago images/Panthermedia Dass Eltern trotz Scheidung gemeinsam Entscheidungen treffen können, ist der Idealfall. Doch wenn ein Elternteil sich nicht kümmern kann oder will, können in Deutschland auch Familiengerichte bestimmen, bei wem der Nachwuchs lebt. Auch dann, wenn die Familie in eheähnlicher Gemeinschaft gelebt habt.



Ein wichtiger Punkt ist auch, wer bisher die Hauptbezugsperson gewesen ist. Kann das Scheidungskind damit leben, wenn dieses Elternteil nicht da ist? Wie autonom ist der Nachwuchs bereits? Entscheidend ist dabei das Alter. Ein Säugling beispielsweise, der gestillt wird, muss die meiste Zeit bei seiner Mutter sein. Nicht zuletzt spielt es auch eine Rolle, wie weit die Wohnungen von getrennten Paar auseinander liegen. Denn für Scheidungskinder ist Kontinuität wichtig. Sie sollten bei längeren Aufenthalten immer noch regelmäßig ihre Freunde treffen können und ihrem Vereinssport nachgehen.

Residenzmodell

Bei dieser klassischen Regelung lebt das Kind nur bei einem Elternteil und sieht das andere an Wochenenden. Das Modell ist in Deutschland am häufigsten und bietet sich besonders bei Säuglingen und Kleinkindern an. In dem Fall ist es auch möglich, dass das andere Elternteil – meist der Vater – für einige Stunden zu Besuch kommt. Je jünger Scheidungskinder sind, desto häufiger sollten die Besuche sein, damit auch zu diesem Elternteil eine Bindung entsteht. Die Feiertage können mit beiden Eltern zusammen verbracht oder aufgeteilt werden.

Wechselmodell