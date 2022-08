Da Schüler in der Regel noch kein eigenes Einkommen haben, beschränken die Versicherer die monatliche Rentenhöhe meistens auf 500 bis 1.000 Euro. Bei der Absicherung einer Rente von 1.000 Euro bis zum 67. Lebensjahr kostet der Monatsbeitrag für einen 17-jährigen Gymnasiasten nach einer Erhebung von Finanztip ab 29 Euro. Für einen zehnjährigen Hauptschüler, der nach Einschätzung von Versicherungen wahrscheinlich einen handwerklichen und damit risikoreicheren Beruf erlernen wird, sind es rund 50 Euro.

Aber auch in diesem Fall, könne die Rechnung aufgehen, sagt Barbara Weber: "Gerade Schüler, die einen körperlich anspruchsvollen Beruf, beispielsweise im Handwerk, anstreben, können von einer frühen Absicherung profitieren. Denn die zahlen viel höhere Beiträge, wenn sie erst in der Ausbildung oder im Beruf eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen." Für einen 17-jährigen Fliesenleger-Auszubildenden etwa fallen für den Versicherungsschutz schon mindestens 116 Euro im Monat an.