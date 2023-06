Frührentner, die arbeiten, heißen auch Flexirentner, weil sie flexibel den Eintritt in den Ruhestand gestalten. Als 2020 mit Beginn der Coronapandemie dringend Arbeitskräfte in systemkritischen Bereichen wie z.B. Krankenhäusern oder Pflegeheimen benötigt wurden, sollte dies auch durch Ruheständler erfolgen. Dazu hat der Gesetzgeber die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro im Jahr drastisch erhöht – auf 44.090 Euro im Jahr; mehr als der statistische Durchschnittsverdienst. Diese neue höhere Hinzuverdienstgrenze wurde für die Jahre 2021 und 2022 abermals erhöht, auf nunmehr 46.060 Euro. Diese Hinzuverdienstgrenze gilt aber für alle Berufe und Tätigkeiten. Ab 2023 gibt es nun gar keine Hinzuverdienstgrenze mehr.

Mit ihr sind am Ende des Arbeitslebens hohe Einkommenssteigerungen möglich! Ein älterer Arbeitnehmer mit Durchschnittsverdienst, der noch gar nicht in Rente ist, arbeitet wie bisher weiter, beantragt und bezieht eine Frührente und kassiert so beides: den vollen Arbeitslohn und die volle Rente. (Achtung: Für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und bei der Anrechnung von Einkommen auf Hinterbliebenenrenten gibt es keine Änderungen der Hinzuverdienstgrenzen.)