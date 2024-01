Ein Handbad mit ätherischen Ölen ist ein wunderbares Mittel, um im Winter die Hände aufzuwärmen. Das Besondere an dem Rezept: Sind die Hände nach etwa 20 Minuten warm geworden, dürfen anschließend auch noch die Füße baden gehen. Die ätherischen Öle kurbeln die Durchblutung an und sorgen so für wohlige Wärme.