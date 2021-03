Fingerarthrose Was tun, wenn jeder Handgriff schmerzt?

Das Motto lautet: Richtig belasten, statt falsch zu entlasten. Arthrose-Schmerzen sind häufig bewegungsabhängig. Um die Fingergelenke trotzdem möglichst schmerzarm bewegen zu können, hilft Wärme. Dazu etwa ein Kilogramm getrocknete weiße Bohnen in einer Schüssel in der Mikrowelle erwärmen. Dann die Hand in die Schüssel eintauchen und die Finger sanft gegen den Widerstand bewegen. Das regt die Durchblutung an und fördert die Beweglichkeit.



Wichtig ist dabei, dass die Bewegungen gelenkschonend und achsengerecht ausgeführt werden, wie die Experten das nennen. Das bedeutet: Man sollte nicht zu viel Kraft aufwenden müssen und die Bewegungen sollten möglichst in natürlichen Bewegungsbahnen verlaufen. Ideal ist es, sich das einmal vom Therapeuten zeigen und erklären zu lassen. Eine Linderung der Beschwerden tritt in leichten Fällen schon nach wenigen Tagen ein. Bei akuten Entzündungsschüben helfen übrigens eher kühlende Auflagen mit Quark oder einfachen Kühlkompressen, sie sollten nur nicht zu eisig sein.