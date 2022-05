Stichwort Blutdruck Um nährstoff- und sauerstoffreiches Blut durch den Körper zu transportieren, bedarf es eines bestimmten Blutdruckes. Angegeben wird dieser in mmHG (Millimeter Quecksilbersäule).



Gemessen werden immer zwei Werte: der Druck vom Herzen weg und der wieder zum Herzen zurück. Normal ist ein Blutdruck von etwa 120/80 mmHG. Ist man aufgeregt oder im Urmenschensinne kampf- und fluchtbereit, erhöht sich der Blutdruck, damit in dieser Situation mehr Sauerstoff und Nährstoffe die Zellen erreichen. Außerdem sinkt das Schmerzempfinden. Über kurze Zeit ist ein höherer Blutdruck also durchaus normal, ja sogar wichtig. Problematisch wird es, wenn der Blutdruck über längere Zeit oben ist oder nur sehr selten den Normalzustand erreicht.