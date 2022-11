Was hat es mit dem Rauchpunkt auf sich?

Mit Rauchpunkt ist der Moment bei der Fetterhitzung gemeint, bei dem eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung beginnt. Da ist es aber eigentlich fast schon zu spät. Ab dem Rauchpunkt beginnt das Fett, sich zu zersetzen und entzündet sich sogar auch. Zudem kann sich gesundheitsschädliches Acrolein bilden. Das muss man aber nicht selbst austesten, es reicht, wenn man weiß, dass raffinierte Öle einen Rauchpunkt von knapp über 200 Grad Celsius haben und native und kaltgepresste Öle zwischen 120 und 190 Grad Celsius. Auch daraus lassen sich unterschiedliche Anwendungsfälle ableiten.

Wie kühl mag es nun die Margarine?

Auch wenn die Form einen anderen Eindruck erweckt: Die Verbraucher-Informationen auf der Verpackung werden nicht ausgewürfelt. Und das Temperaturfenster ist bei Margarine nun einmal größer als beispielsweise bei Butter. Die Firma OTHÜNA aus Gera, die u.a. Sonja & Co. herstellt, hat einen Bereich von 2 bis 15 Grad angegeben. Wird dieser eingehalten, ist auch die Mindesthaltbarkeit gewährleistet. Das war schon immer so. Manche Supermärkte stellen also die Margarine zu den Produkten, die bei 2-7 Grad vor sich hin frösteln, andere nutzen quasi die Umgebungskälte der oft offenen Kühlregale.

Wenn der Hersteller aber schreibt, 'im Kühlschrank lagern', dann muss sie dort auch rein. Aber klassische Margarinen kann man auch draußen lagern, wenn sie verschlossen sind. Julia Müller, Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung Verbraucherzentrale

Voraussetzung, die Umgebungstemperatur liegt eben unter diesen 15 Grad. Es ist also oft nur eine Platzfrage, ob es die Margarine ins Kühlregal geschafft hat, oder nicht. Dabei ist es egal, ob die Margarine nun in Papier eingeschlagen ist oder in versiegelte Plastebecher gefüllt.

Der klassische Margarinewürfel und der typische Butterziegel sind übrigens auch luftdichter verpackt als man das vermuten könnte. Wer genau hingeschaut hat in den vergangenen Jahren, dem wird aufgefallen sein, dass die Butter heute oft ziemlich unsymmetrisch eingepackt ist. So würde man niemandem ein Geschenk überreichen. Die Sonja hingegen kommt nach wie vor sehr vorbildlich daher. Selbstverständlich ist das aber nicht. Das Temperaturfenster ist bei Magerine größer. Sie können bei bis zu 15 Grad gelagert werden und trotzdem haltbar bleiben. Bildrechte: imago/imagebroker

Verantwortlich für diese Sorgfalt sind die guten alten Verpackungsmaschinen bei OTHÜNA, die noch mit viel Lärm und Mechanik agieren. Die moderneren Maschinen sind nämlich nicht billig, elektronischer und haben auch andere Verfahren, zum Beispiel eine Verschweißung oder eine einseitige Verklebung. Wenn die Margarinewürfel also irgendwann schief gewickelt aussehen, dann lag das nicht an der Betriebsweihnachtsfeier am Vorabend.