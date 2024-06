Auf ganz viele Krankheiten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen im Fokus. Vor etwa 15 Jahren war die Sterblichkeit bei Frauen nach einem Herzinfarkt etwa doppelt so hoch wie bei den Männern. In den letzten zehn Jahren hat sich das nach dem deutschen Herzbericht 2022 deutlich gebessert. Bei den Frauen ist die Sterblichkeit um 34 Prozent zurückgegangen und bei den Männern um 26 Prozent. Dies ist vor allem auf die verbesserte Diagnostik als auch Therapie zurückzuführen.

In den letzten 20 Jahren hat sich diesbezüglich in Deutschland einiges bewegt. Gendermedizin soll Teil der neuen, kommenden Approbationsordnung werden.

Heute ist es bereits so, dass die Gendermedizin an allen großen deutschen Universitäten Teil des Medizinstudiums ist. Und somit hält das Einzug in die Medizin, die tatsächlich auch an Patienten und Patientinnen ankommt.