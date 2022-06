Klemmt der Finger über Monate und kann dauerhaft nur mit Hilfe der anderen Hand in die Streckung gebracht werden, bleibt nur eine Operation. Dabei wird das Ringband des Fingers längs gespaltet. Die Sehne kann so wieder ungehindert gleiten und der Finger hakt nicht mehr. Die Operation wird in der Regel unter lokaler Betäubung durchgeführt. So spüren die Betroffenen während der OP keine Schmerzen, sie können die Hand aber unter der OP bewegen. Der Chirurg oder die Chirurgin kann prüfen, ob die Fingerbeweglichkeit wieder hergestellt ist.