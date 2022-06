Aktiv durch den Sommer Die schönsten Wanderwege Deutschlands

Das Zittauer Gebirge ist das kleinste Gebirge in Deutschland und liegt in der sächsischen Oberlausitz an der Grenze zu Polen und Tschechien. Zu erreichen ist es über die Autobahn 4 und weiter über Landstraßen, oder mit dem Zug bis Zittau und der Schmalspurbahn bis Oybin. Die Wanderrouten im Zittauer Gebirge sind gut ausgeschildert, sehr abwechslungsreich und sowohl für Familien, aber auch Bergsteiger geeignet.