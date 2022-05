Basteln mit Judith Heinze Deko-Tipps für Balkon und Garten

Für die Blumenstecker aus Beton brauchen wir Formen aus Plastik oder Silikon in der Form von Herzen, Sternen oder Blumen. Diese gibt es zum Beispiel als Backformen. In diese Formen bohren wir vorsichtig am Rand ein Loch, in das wir mittig eine Eisenstange schieben. Diese Konstruktion wird nun mit Klebeband abgedichtet, da sonst der flüssige Beton ausfließen würden.