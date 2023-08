Der Online-Marktplatz Temu lockt mit einer Reduzierung nach der anderen – "bis zu 90 Prozent Rabatt" heißt es zum Beispiel. Zudem gibt es auch verschiedenste Aktionen zum Geldsparen. So kann man zum Beispiel an einem virtuellen Glücksrad drehen für einen zusätzlichen Rabatt. Außerdem sollen auch Versand und Retouren kostenlos sein. Begleitet wird das Ganze von einer massiven Werbewelle im Internet.

Kaputte Waren, fehlende oder gefälschte Sicherheitskennzeichnungen wie das CE-Zeichen, Betriebsanleitungen sind nicht auf deutscher Sprache oder werden vergebens gesucht: Temu wirft viele Kritikpunkte auf, weshalb auch die Verbraucherzentrale vor einem Einkauf warnt . Wer direkt in China bestellt, muss bei einem Schaden mit Konsequenzen rechnen. Denn die Produkthaftung greift dann nicht. "Die Liste von Produktfehlern ist lang. Jeder Fehler kann zu tragischen Folgen führen. Das Gesetz ordnet an: Der Hersteller haftet. Er muss bei Verletzungen oder Erkrankungen für Arzt und Krankenhaus und Verdienstausfall sowie ein Schmerzensgeld zahlen und Sachschäden über 500 Euro ausgleichen. Ein Verschulden muss ihn nicht treffen. Kommt die Ware aus dem Ausland jenseits der EU, steht der Importeur dafür gerade", schreibt Stiftung Warentest auf ihrer Webseite . Bei Bestellungen bei Temu ist der Kunde der Importeur, da direkt beim Händler eingekauft wird.

Beispiel: Sie bestellen einen Akku-Staubsauger bei Temu und leihen diesen an Ihren Nachbarn aus. Dort fängt der Akku an zu brennen und zieht umliegende Gegenstände in Mitleidenschaft. Dann können Sie dafür verantwortlich gemacht werden.