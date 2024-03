Reifen in der Dimension 215/55 R17 gehören zu den meistverkauften Modellen für SUVs , können aber auch auf Fahrzeuge der Mittelklasse montiert werden.

ADAC-Testsieger ist der "PremiumContact 7" von Continental. Sowohl auf trockener als auch nasser Fahrbahn bietet er dem Fahrer die beste Performance und konnte sich somit Bestnoten in der Fahrsicherheit sichern. Knapp dahinter liegt der "Primacy 4+", der lediglich aufgrund leichter Schwächen bei Aquaplaning den Testsieg verpasste.

Am schwächsten schneidet der "Ultrac" von Vredestein ab. Dieser fiel zwar nicht im Bereich Fahrsicherheit negativ auf, wird aber aufgrund seiner sehr geringen prognostizierten Laufleistung nur mit "ausreichend" bewertet.

Welche Ganzjahresreifen sich am besten in der Dimension 205/55 R16 eignen, veröffentlicht der ADAC in Juni.