Wenn einem die letzte Parklücke weggeschnappt wird, sich ein anderes Auto gerade so noch mit in die Schlange an der Ampel drängelt oder das Reißverschlussprinzip missachtet wird: Gründe, um sich im Straßenverkehr über andere Personen aufzuregen, gibt es viele. Dem ein oder anderen rutscht in einer solchen Situation dann auch gerne schnell mal ein Schimpfwort über die Lippen. Manchmal wird auch eine beleidigende Geste gezeigt, wie zum Beispiel der erhobene Mittelfinger. Solche emotionalen Reaktionen können allerdings schnell sehr teuer werden.