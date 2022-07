Patienten und Patientinnen, denen Biopharmazeutika (oder: Biologika) vom Arzt verordnet werden, sollen ab 16. August in der Apotheke vorhandene günstigere baugleiche Medikamente ausgehändigt bekommen. Das regelt das "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung". Damit sollen Biosimilars, also ähnliche biologische Arzneimittel, schneller in den Umlauf kommen und Azneimittelkosten gesenkt werden. Biologische Arzneimittel werden in lebenden Zellen entwickelt. Nachahmerpräperate dürfen von Herstellern erst auf den Markt gebracht werden, wenn der gesetzlich geregelte Patentschutz für das Original abgelaufen ist.