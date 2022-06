Am 1. Juni tritt laut ADAC eine Änderung der Fahrerlaubnisverordnung in Kraft, mit der es für Besitzer und Besitzerinnen von Führerscheinen aus Albanien, Großbritannien, Gibraltar, Kosovo und Moldau leichter werde, diese in ein deutsches Dokument umwandeln zu lassen. Dies wird in der Regel nötig für außerhalb der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellte Führerscheine, wenn der ordentliche Wohnsitz des Inhabers oder der Inhaberin seit sechs Monaten in Deutschland liegt. Nach Überschreiten der Frist wird der ausländische Führerschein nicht mehr anerkannt. Welche Voraussetzungen für das Umschreiben der jeweiligen Fahrerlaubnis gelten, richtet sich nach dem Herkunftsland des Dokumentes. Eine sogenannte "Staatenliste" (Anlage 11 FeV) gibt eine Übersicht über die Länder, die ein wechselseitiges Anerkennungsabkommen mit Deutschland getroffen haben. Dazu zählen laut ADAC ab 1. Juni auch Albanien, Großbritannien, Gibraltar, Kosovo und Moldau.