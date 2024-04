Amtsgericht Schwerin (Az. 35 OWi 6/23)

Jannik Janske hat sich eine Drohne vom Typ DJI Mini 2 gekauft. Sein Hobby ist es, diese natürlich auch fliegen lassen. Das tut er, ohne sie vorher registrieren zu lassen. So fliegt sie unter anderem über einem Fluss, einer Bahnstrecke und auch in der Nähe von Menschen. Vor Gericht gibt es später Zeugen, die genau das bestätigen können. Ebenso den Umstand, dass die Drohne mit einer Kamera ausgestattet ist. Herr Janske gibt an, von den entsprechenden Vorschriften – die das alles verbieten – nichts gewusst zu haben. Kommt er damit durch?

Nein, sagten die Richter am Amtsgericht Schwerin: "Der Mann hat seine Drohne in viel zu geringer Entfernung über Wasserstraßen, Bahnanlagen und über Menschenansammlungen fliegen lassen. Auch hat er die Drohne nicht vor dem ersten Flug wie gefordert mit einer Registrierungsnummer gekennzeichnet. Damit hat er in fahrlässiger Weise gegen das Luftverkehrsgesetz verstoßen." Der Mann zahlt in diesem Fall ein Bußgeld von 1.250 Euro.

Amtsgericht Hannover (Az. 510 C 7814/23)

Sigrund Sielicke hat in einem Möbelgeschäft die Schlafzimmereinrichtung für ihre Tochter ausgesucht. Dazu gehört auch ein Bett und die entsprechende Matratze. Die Entscheidung fällt relativ schnell – und zwar kurz nach dem die Tochter einmal probegelegen hat. Dabei fällt ihr offenbar nicht auf, dass die Matratze einen sehr hohen Härtegrad hat, der eigentlich für Menschen mit Übergewicht gedacht ist. Die Matratze wird dennoch ausgeliefert. Nun erst stellen Mutter und Tochter fest, dass das Kind viel zu hart liegt. Sie wollen den Kauf also rückgängig machen, denn der Verkäufer hätte ja klar erkennen müssen, dass die Matratze für die Tochter zu hart ist. Der jedoch lehnt ab: Die Kundin habe es beim Einkauf sehr eilig gehabt und kein Beratungsgespräch gewünscht – lediglich habe sie nach einem Rabatt gefragt. Ist der Verkäufer im Recht?